ЕС может помочь решению украинского конфликта, но не выходя за рамки «Анкориджа» – Путин
Россия не против вступления Украины в подобие ЕС, о котором говорит Фридрих Мерц, Москва против превращения Евросоюза в военный блок.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных СМИ на ПМЭФ-2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договорённостей, о которых мы говорили ещё в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Перед Россией был поставлен вопрос: готова ли Россия пойти на ряд компромиссов.
И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединённых Штатов я сказал, что мы готовы, и сказал, в чём могли бы заключаться эти договорённости, и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной», – сказал Путин.
На этот счёт президент выразил большие сомнения, а также добавил, что, судя по всему, в Киеве вообще не готовы к миру.
«У меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги – они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие перспективы для удержания власти», – подчеркнул глава государства.
Также он обратил внимание на экономические проблемы.
«Европейские эксперты знают, сколько денег нужно для восстановления экономики Украины. Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста.
Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Но против каких-то экономических интеграций – пожалуйста. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернётся для них открытие рынков Европы для украинских сельхозтоваров», – предупредил Путин.
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