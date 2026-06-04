«Это не мы не даём, а вы не берёте» – Путин о «Северном потоке» и газовом «суверенитете» ЕС

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Россия может «хоть завтра» возобновить поставки газа в Германию по одной из уцелевших ниток «Северного потока-2», однако Европа сама себя лишает поставок.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами международных СМИ на ПМЭФ-2026, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы знаете, там «Северные потоки» были взорваны. Но одна нитка «Северного потока-2» — она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в ФРГ. Достаточно нажать кнопку и газ пошёл. Это не шутка. Но для этого нужны решения правительства Федеративной Республики. У нас есть действующий контракт между «Газпромом» и их партнёром в Федеративной Республике. И контакты сохраняются. «Газпром» никогда не отказывал. Я готов хоть завтра поставлять. И партнёры «Газпрома» тоже хотят», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что дело только в «вопросе суверенитета».

«Если правительство Федеративной Республики договаривается со своими партнёрами, санкции снимают, кнопку нажимаем и газ пошёл. Хоть завтра. Это вопрос суверенитета: договориться, не договориться или, не договариваясь ни с кем, просто сказать своим партнёрам в Вашингтоне – нам нужно, нам очень сложно, мы переживаем очень тяжёлые испытания, они подрывают германскую экономику, вредят всему Евросоюзу, потому что всё-таки Германия — это локомотив всей европейской экономики. Нам нужна, нужна эта работающая система. Или договорятся по мирному, объяснив всю серьёзность этой ситуации. Ну вот и всё», – порекомендовал президент.

Он также добавил, что Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» 25-28 млрд кубометров газа в год.