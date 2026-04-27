Бортник: «Осознав, что от Трампа нет толку, Москва выдвинула ультиматум Берлину»

Россия решила разыграть нефтяную карту для давления на Германию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что Россия, наконец, осознала, что в украинском вопросе не стоит питаться иллюзиями, надеяться на Дональда Трампа или дипломатию.

«И Россия начала реагировать на это достаточно остро. Во-первых, Москва заявила о том, что с 1 мая прекращает поставки в Германию казахской нефти по нефтепроводу «Дружба». Думаю, что для большинства наших зрителей будет огромным открытием, что все годы войны из России нефть поставлялась в Германию. В 2025 году речь шла о 2,2 миллионах тонн, что на 44% больше, чем в 2024 году, а в первом квартале 2026-го – ещё 730 тысяч тонн. Это 17% от всей нефти, которая перерабатывается на немецких НПЗ. Девять из десяти автомобилей в регионе Берлина и Брандербурга заливались этой нефтью», – сказал эксперт.

По его словам, формально эта нефть была казахской, но нет гарантии, что она не замещалась российской. Теперь же РФ предлагает обменять поставки этой нефти на запуск уцелевшей нитки газопровода «Северный поток».