«Украина на корпус впереди по дронам, но всё не так безнадёжно» – военный эксперт

Максим Столяров.  
06.06.2026 19:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


У России есть все возможности для рывка, чтобы хотя бы догнать двухкратное преимущество Украины по производству дронов, нужна лишь политическая воля.  

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России есть все возможности для рывка, чтобы хотя бы догнать двухкратное преимущество Украины...

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«Выступил министр Мантуров и сказал, что Россия может производить в сутки 15 тыс. беспилотников. На самом деле, это констатация двукратного отставания от Украины! Умножаем на 365 дней и получаем 5,5 млн. в году, но по всем свидетельствам западных специалистов и высказываниям украинских официальных лиц, Украина произведёт 10 млн.

Всё ли так безнадёжно? Нет. Есть огромный ВПК, который можно реформировать. Меры, которые приняли в Киеве – не финансовые, перестройка работы, просто надо проявить волю.

Вот, Уралвагонзавод производит танки, они на фронте не очень востребованы, стреляют с закрытых позиций, как САУ, держатся довольно далеко от фронта.

А фронт просто кричит – дайте беспилотники. Уралвагонзавод производит, в том числе, трамваи. Современный трамвай – гораздо более тяжёлая машина, чем любой беспилотник. Специалисты есть замечательные. Это означает, что Уралвагонзавод вполне могут перепрофилировать или рядом поставить ещё временный цех и туда перенести людей, которые делают бронетехнику, чтобы быстро делали как можно больше беспилотников», – сказал Ширяев.

«Резервов у России – очень много, чтобы всё перестроить. Поэтому Россия, её руководство, все остальные должны сейчас в этой сложной ситуации, которая именно этой весной сложилась, это преимущество, где Украина на целый корпус вырвалась вперёд в части беспилотников вперёд, доказать, что они могут всё организовать не хуже, преобразовать и догнать хотя бы», – порекомендовал эксперт.

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