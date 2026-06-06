«Украина на корпус впереди по дронам, но всё не так безнадёжно» – военный эксперт

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У России есть все возможности для рывка, чтобы хотя бы догнать двухкратное преимущество Украины по производству дронов, нужна лишь политическая воля.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступил министр Мантуров и сказал, что Россия может производить в сутки 15 тыс. беспилотников. На самом деле, это констатация двукратного отставания от Украины! Умножаем на 365 дней и получаем 5,5 млн. в году, но по всем свидетельствам западных специалистов и высказываниям украинских официальных лиц, Украина произведёт 10 млн. …Всё ли так безнадёжно? Нет. Есть огромный ВПК, который можно реформировать. Меры, которые приняли в Киеве – не финансовые, перестройка работы, просто надо проявить волю. Вот, Уралвагонзавод производит танки, они на фронте не очень востребованы, стреляют с закрытых позиций, как САУ, держатся довольно далеко от фронта. А фронт просто кричит – дайте беспилотники. Уралвагонзавод производит, в том числе, трамваи. Современный трамвай – гораздо более тяжёлая машина, чем любой беспилотник. Специалисты есть замечательные. Это означает, что Уралвагонзавод вполне могут перепрофилировать или рядом поставить ещё временный цех и туда перенести людей, которые делают бронетехнику, чтобы быстро делали как можно больше беспилотников», – сказал Ширяев.