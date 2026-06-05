Нужно срочно решать вопрос с разгромом Украины, иначе беда, – Сивков

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Если Россия не решит вопрос с Украиной радикально, причем в ближайшее время, то Запад продолжит наращивать выпуск беспилотников для ВСУ, чтобы «измотать» российскую ПВО.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сделали выводы из ситуации с опытом Ирана, который беспилотниками смог измотать систему ПВО Израиля и США. И то же самое пытается сделать сейчас с нами. Поэтому – если мы сейчас радикально не решим вопрос с Украиной, то есть не разгромим её окончательно, то в конечном итоге Европа выйдет на более высокий уровень производства вооружений и военной техники, и не за горами момент, когда по объёмам производства тех же самых беспилотников они превзойдут нас», – заявил Сивков.

По словам эксперта, Россия не сможет себе позволить тратить дорогие зенитные ракеты на гораздо более дешевые БПЛА:

«Нам мало производить беспилотники, нам ещё надо производить зенитные ракеты, которыми эти беспилотники сбивать. Вот вам простой пример – американцы за год могут произвести 800 ракет к зенитным ракетным комплексам Patriot. Мы за сутки, когда летит 500 беспилотников, расходуем порядка 600—700 таких ракет разных классов. То, есть мы можем их производить, но это же очень большие темпы расхода оружия. Президент, конечно, может потребовать и добиться выпуска 15-25 тысяч беспилотников в сутки, но чем мы будем отражать беспилотники, которые летят на нашу территорию?».

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