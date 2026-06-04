Эксперт объяснил, почему украинские дроны залетают вглубь России

Елена Острякова.  
04.06.2026 20:24
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Советская эшелонированная зональная система ПВО, тотально уничтожавшая цели не только зенитными комплексами различного радиуса, но и истребителями – утрачена, а осталась только объектовая.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советская эшелонированная зональная система ПВО, тотально уничтожавшая цели не только зенитными комплексами различного радиуса,...

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«Надо радиолокационных станций наставить очень много. Советский Союз имел большое количество этих станций. И было создано так называемое низко-высотное радиолокационное поле по всей территории СССР, особенно на западных направлениях… Эту всю систему уничтожили в 90-е и в нулевые годы. У нас не осталось этих радиолокационных станций. Поэтому мы сейчас строим оборону страны только на объектовом принципе», – сказал Сивков.

По его словам, украинские беспилотники получают пилотные задания, построенные по данным западной космической разведки,  на низких высотах  облетая все объекты, охраняемые ПВО, – и поражают цели в глубине страны.

«Мы можем создать низковысотное радиолокационное поле не только за счет большого числа радиолокационных постов, но и за счет самолетов радиолокационного дозора. СССР оставил в наследство РФ 35 таких самолетов. На момент начала СВО их осталось только 7. Куда делись 28 самолетов, я не знаю, но из этих 7 мы потеряли 2 во время СВО», – сказал Сивков.

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