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Прибалтику полностью устраивают террористические методы воздушных атак Украины на Россию. Даже если иногда дроны ВСУ падают на территории стран-лимитрофов, гражданам следует винить русских, а не украинцев.

Об этом в интервью «Немецкой волне» (медиагруппа признана иноагентами в РФ) заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Случившиеся инциденты являются следствием войны, которую Россия ведёт против Украины. Мы регулярно интересуемся мнением граждан относительно помощи Украине. Конечно, со временем наблюдаются незначительные колебания, но когда мы говорим о мнении людей относительно помощи Украине и готовности защищать Эстонию в случае необходимости, здесь кардинальных изменений нет», – сказал Певкур.

Ведущий обратил внимание, что это пока не было жертв и разрушений от украинских беспилотников.

«А если ситуация изменится, и на территории стран Балтии появятся первые жертвы, изменит ли это что-то принципиально?» – спросил интервьюер.

«Не хочу строить догадки, но очевидно, если появятся жертвы, ситуация будет отличаться от нынешней. Я надеюсь, что это не сильно скажется на причинах, по которым мы помогаем Украине. А помогаем мы ей потому, что в данный момент Украина защищает и нашу свободу», – ответил эстонец.

«Но что произойдёт тогда? Может ли это привести к более масштабной реакции с участием НАТО?» – уточнил ведущий.