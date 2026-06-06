Минобороны Эстонии: Надеюсь, поддержка Украины не упадёт, даже если будут жертвы от дронов ВСУ

Максим Столяров.  
06.06.2026 20:48
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина, Эстония


Прибалтику полностью устраивают террористические методы воздушных атак Украины на Россию. Даже если иногда дроны ВСУ падают на территории стран-лимитрофов, гражданам следует винить русских, а не украинцев.

Об этом в интервью «Немецкой волне» (медиагруппа признана иноагентами в РФ) заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибалтику полностью устраивают террористические методы воздушных атак Украины на Россию. Даже если иногда дроны...

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«Случившиеся инциденты являются следствием войны, которую Россия ведёт против Украины. Мы регулярно интересуемся мнением граждан относительно помощи Украине. Конечно, со временем наблюдаются незначительные колебания, но когда мы говорим о мнении людей относительно помощи Украине и готовности защищать Эстонию в случае необходимости, здесь кардинальных изменений нет», – сказал Певкур.

Ведущий обратил внимание, что это пока не было жертв и разрушений от украинских беспилотников.

«А если ситуация изменится, и на территории стран Балтии появятся первые жертвы, изменит ли это что-то принципиально?» – спросил интервьюер.

«Не хочу строить догадки, но очевидно, если появятся жертвы, ситуация будет отличаться от нынешней. Я надеюсь, что это не сильно скажется на причинах, по которым мы помогаем Украине. А помогаем мы ей потому, что в данный момент Украина защищает и нашу свободу», – ответил эстонец.

«Но что произойдёт тогда? Может ли это привести к более масштабной реакции с участием НАТО?» – уточнил ведущий.

«Ну, если украинский беспилотник атакует российский объект, например, нефтебазу или порт, или наносит ущерб российской экономике, снижая способность России финансировать войну, то я не вижу причин, по которым НАТО должно начинать войну. Ведь Украина защищает себя и Европу.

А вот если Россия начнёт целенаправленно атаковать НАТО, это уже совсем другая история. Тогда речь пойдёт сначала о 4-й статье, а затем и о 5-й», – угрожает Певкур.

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