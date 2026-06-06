Хитрый министр обороны Эстонии: Украинские дроны летят через нас без спроса, но мы виним Россию

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НАТО не предоставляло Украине коридор для пролёта дронов на Россию через Прибалтики, впрочем, и Киев не спрашивал на это разрешения.

Об этом в интервью «Немецкой волне» (медиагруппа признана иноагентами в РФ) заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не атакует НАТО. Россия атакует Украину, а Украина защищается. Иногда можно услышать, будто НАТО разрешает Украине использовать своё воздушное пространство. Это неправда, мы никогда этого не разрешали, и честно говоря, Украина никогда этого и не просила», – сказал чиновник.

Ведущий спросил, достаточно ли извинений Украины за «непреднамеренный» инцидент с падением дронов на территории Прибалтики, или всё же на Киеве есть доля ответственности.

«Ответственность на России. Именно из-за действий России мы видим украинские беспилотники на территории НАТО, мы поддерживаем контакт и совместно с украинской стороной ищем способы исключить любые инциденты в будущем», – ответил Певкур.

По его словам, дроны над Прибалтикой будут сбиваться «только при наличии определённых предпосылок, и пусть это дорого обходится», ведь час полёта F-16 стоит 25 тыс. евро, тогда как украинский дрон несколько сотен.