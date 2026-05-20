Рютте инструктирует западные СМИ: На Прибалтику падают украинские дроны? Всё равно вините Россию!
Западная пропаганда будет автоматически обвинять Россию в падении на территории ЕС украинских ракет и дронов.
Это следует из выступления перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Швеции генсека альянса Марка Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Происходят инциденты в Эстонии и Литве. Людям, чьи дома в зоне действия дронов, на телефоны приходят оповещения, и они отправляются в укрытия. Есть ли у вас информация о том, что Россия намеренно перехватывает украинские дроны, и направляет их в страны Балтии?» – спросила прибалтийская журналистка.
«Если дроны запускают с территории Украины, то это происходит не потому, что Украина хотела направить дрон в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного нападения России в 2022 году. Вот, почему это происходит.
Как вы видели, этот дрон был сбит над воздушным пространством Эстонии. Именно к этому мы и готовились», – дал установку западным пропагандистам Рютте.
Также он назвал «абсурдным» заявление СВР о недопустимости вовлечения Прибалтики в войну, и что членство НАТО не защитит лимитрофов от возможного ответного удара со стороны России.
