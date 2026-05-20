Рютте инструктирует западные СМИ: На Прибалтику падают украинские дроны? Всё равно вините Россию!

Максим Столяров.  
20.05.2026 14:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 235
 
Дзен, НАТО, Прибалтика, Украина


Западная пропаганда будет автоматически обвинять Россию в падении на территории ЕС украинских ракет и дронов.

Это следует из выступления перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Швеции генсека альянса Марка Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная пропаганда будет автоматически обвинять Россию в падении на территории ЕС украинских ракет и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Происходят инциденты в Эстонии и Литве. Людям, чьи дома в зоне действия дронов, на телефоны приходят оповещения, и они отправляются в укрытия. Есть ли у вас информация о том, что Россия намеренно перехватывает украинские дроны, и направляет их в страны Балтии?» – спросила прибалтийская журналистка.

«Если дроны запускают с территории Украины, то это происходит не потому, что Украина хотела направить дрон в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного нападения России в 2022 году. Вот, почему это происходит.

Как вы видели, этот дрон был сбит над воздушным пространством Эстонии. Именно к этому мы и готовились», – дал установку западным пропагандистам Рютте.

Также он назвал «абсурдным» заявление СВР о недопустимости вовлечения Прибалтики в войну, и что членство НАТО не защитит лимитрофов от возможного ответного удара со стороны России.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Рютте инструктирует западные СМИ: На Прибалтику падают украинские дроны? Всё равно вините Россию!

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить