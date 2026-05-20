Политика блокады дала свой результат – руководство главной корпорации Приднестровья «Шериф» якобы ведет тайные переговоры с властями Молдовы.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью TVC21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не все же, что происходит, публично. Я не носитель государственный секретов, но, само собой разумеется, что на протяжении десятилетий возникли какие-то связи между берегами, которые можно использовать для продвижения каких-то сценариев по объединению страны», – сказал Нантой.

Он обратил внимание, что недавно СМИ опубликовали документ по «приднестровскому урегулированию», отрицающий принципы, на которых базируется российская дипломатия.

«Относительно недавно появился документ. Я его нашел на украинских сайтах, концепция нонпейп. И там есть существенные изменения. Уже не говорится про супер надежный гарантированный юридический статус, на котором настаивала российская дипломатия, не упоминается пятисторонний переговорный процесс, который на протяжении 20 лет был капканом для Молдовы. В котором она беспомощно барахталась, чем пользовались пропагандисты с обоих берегов Днестра», – сказал Нантой.

Ранее сообщалось, что под руководством главы евродипломатии Кайи Каллас обсуждается план ликвидации Приднестровья. Среди прочего, он предусматривает введение в ПМР режима временного внешнего управления и последующее исключение специального автономного статуса Левобережья, предусмотренного даже молдавским законом от 2005 года.

Документ подготовлен молдавским Совбезом, рядом кишиневских политиков и при консультационной поддержке главы миссии Европейского партнёрства, румынского дипломата Космина Динеску, а также спецпредставителя Украины Марко Шевченко.