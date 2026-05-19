В Косово албанские нацисты устроили погром в здании амбулатории в сербском «Славянске»

Алексей Топоров.  
19.05.2026 18:29
  (Мск) , Белград
Просмотров: 56
 
Балканы, Беспредел, геноцид, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал


В многострадальном сербском анклаве Баньска в Косово, расположенном возле знаменитого монастыря, совершён налёт на единственную местную амбулаторию.

Неизвестные разбили входную группу в медицинском учреждении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В многострадальном сербском анклаве Баньска в Косово, расположенном возле знаменитого монастыря, совершён налёт на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Следы погрома утром обнаружил один из сотрудников клиники, из чего можно предположить, что нападение произошло ночью. Примечательно, что это единственная амбулатория в этом сербском анклаве, обслуживающая несколько десятков сербских семей, в основном пожилых людей.

В Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии отметили, что этот инцидент  является продолжением антисербской кампании албанских экстремистов, направленной против сербов и сербских институтов в крае.

В Белграде считают, что произошедшее ясно свидетельствует об уровне ненависти и нетерпимости, с явной целью сделать невозможным жизнь и выживание сербского народа в южной провинции.

«Наши представители посетили место инцидента и в кратчайшие сроки устранят повреждения и вернут амбулаторию в рабочее состояние, чтобы наши люди не пострадали от подобных действий…

Мы видим, как власти Приштины подпитывают подобные инциденты и распространяют этническую нетерпимость своими антисербскими действиями и риторикой ненависти.

Именно поэтому необходимо повысить уровень безопасности в сербских районах Косово и Метохии, что обязаны обеспечить представители международных миссий, и как можно скорее найти виновных в этом деянии и привлечь их к ответственности, чтобы остановить подобные вспышки насилия», – комментирует вылазку албанцев-нацистов ведомство, полномочия которого в сепаратистском квазигосударстве практически никогда не идут дальше громких заявлений.

Как известно, в сентябре 2023 года в Баньске занял оборону небольшой сформированный на территории большой Сербии вооруженный отряд косовских сербов, по всей видимости пытавшийся поднять восстание на севере края по примеру отряда Игоря Стрелкова в Славянске на Донбассе.

Приштина направила туда боевиков так называемых «Сил безопасности Косово». В ходе завязавшейся перестрелки трое сербов были убиты, погиб и один албанец. После чего косовские боевики неоднократно проводили в населенном пункте рейды устрашения, в ходе одного из которых разграбили местную почту.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В Косово албанские нацисты устроили погром в здании амбулатории в сербском «Славянске»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить