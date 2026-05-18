«Число ученых катастрофически падает. Это вредительство!» – академик Нигматулин
Из-за издевательски низких зарплат в России скоро не останется профессоров, и некому будет учить новое поколение.
Об этом на канале «RTVI Новости» заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поэтому нужно правильно оценить – а какая должна быть зарплата профессора в литрах бензина? 5 тысяч литров. Это 300 тысяч рублей. А в России профессор получает во многих регионах и 50-60 тысяч.
Знания недооценены. Сколько говорим о том, что нужно в науку вкладывать. А в результате у нас число ученых катастрофически падает. Потом доживем до такого времени, не будет хватать профессоров, чтобы учить студентов. И уже наступает это время.
Сколько можно это вообще-то говоря? Все-таки избиратель, народ должен иногда и, так сказать, кулаком стукнуть и прикрикнуть на своих руководителей: Вы неправильно руководите.
Это не значит, что сейчас давайте смещать бунтом. Ни в коем случае. Народ виноват в этом, что он терпит – ну, и терпи, если вы так хотите. Профессор, терпите. Это же ваш выбор, уважаемая русская интеллигенция.
В результате у нас число ученых на душу населения в три раза меньше, чем в развитых странах», – возмущался Нигматулин.
«Стипендия аспирантов – это вообще вредительство до такой степени, что пора сталинский термин снова вспомнить. Потому что держать аспирантов со стипендией 8 тысяч – это вредительство. Это человек взрослый, с высшим образованием. Как правило, в этом возрасте люди начинают строить семью.
Ну, он не должен быть богатым. Вот моя дочь была аспиранткой в Америке. Там когда аспирант берется в университет, его зачисляют на какой-то грант. Вот там вот моя дочь получала 1800 долларов, когда училась там. Немного, но жить можно.
Но 8 тысяч, когда у нас общежитие в академии на 10 тысяч. Это вредительство», – добавил он.
