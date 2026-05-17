Ситуация вокруг нового хантавируса всё больше напоминает некий эксперимент. Разумеется, эта форма вируса существует. Как существует и штамм COVID-19, пандемия которого подозрительно закончилась после начала СВО. Ведь для глобальных финансовых элит военные действия всегда были лучшим средством для разрушения мировой экономики. Поэтому они очень быстро свернули проект пандемии, который тоже был инструментом расшатывания экономики. Однако как только Президент Российской Федерации начал говорить о том, что есть все основания для завершения военного конфликта, мы слышим: на круизном лайнере Нидерландов людей закрыли на карантин — несколько пассажиров заразились, трое умерли.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, руководитель исполкома партии «Единой России» в ДНР – самого большого в стране регионального отделения.

Вообще ситуация вокруг любых вирусов довольно показательна. Большинство из них могут быть инструментами для достижения определённых целей. К примеру, свиной грипп H1N1 в своё время сильно ударил по мировому фермерству, а птичий H5N1 и его модификации затронули множество секторов мировой экономики. Когда глобальные элиты достаточно наигрались в игру «Чума Инкорпорейтед», в 2014 году после начала войны на Донбассе на мировой сцене появилась вспышка Эболы — как генеральная репетиция перед премьерой эпидемии коронавируса.

В 2020 году COVID-19 начал стремительно разрушать рынки, закрывать на время и навсегда предприятия, заводы, компании и целые отрасли. Предприятия банкротились пачками. Но этого было мало по сравнению с нынешними потерями целых стран из-за войны. Европа изрядно потратилась на Украину – и окончательно прогнулась под интересы США. Китай и Индия переживают последствия от сотрудничества с Россией. Одно только закрытие Ормузского пролива в результате войны в Иране хорошо подняло цены на нефть по всему миру.

Что мы знаем о хантавирусе? Естественным образом его передаёт определённый вид рисового хомяка, который обитает в Аргентине и Чили. В России он почти не водится из-за климата. По некоторым слухам, умерший орнитолог с того круизного лайнера мог стать первым носителем — наблюдая за птицами на одной из свалок Аргентины, он якобы вдохнул частицы фекалий длиннохвостого рисового хомячка. Теория весьма похожа на съеденную летучую мышь в Китае, из-за которой якобы начался COVID-19. Да и вообще все эти свиные, птичьи, конские виды гриппа, а также различные обезьяньи оспы звучат так, будто их кто-то нарочно придумывает.

И не просто так США по всему миру строят свои биолаборатории — чтобы не только изучать местный генофонд и понимать, против каких болезней неустойчив тот или иной народ, но и чтобы локально распространять вирусы, как это, возможно, было в Ухане. Хотя официально на территории Китая и нет американских биолабораторий, но кто может помешать размножить уже разработанный коронавирус и просто выпустить его на китайском городском рынке? Та же американская транснациональная корпорация Pfizer часто ведёт крупные научные проекты в Китае – и к тому же является собственностью транснациональной элиты через инвестиционный фонд BlackRock.

Кстати, ещё два года назад в Fox News говорили о том, что в 2023 году из лаборатории в Австралии исчезли 323 пробирки, содержащие хантавирус, лиссавирус и вирус Хендра. Это говорит о том, что распространить определённую вредоносную культуру не так уж и сложно.

Так или иначе, эксперимент с хантавирусом ищет своё развитие. Он уйдёт с информационной повестки, но через время его опять достанут и скажут: «Помните это было? Но, к сожалению, оно вернулось. Так что бегом на самоизоляцию».

Не так давно в подконтрольной финансовым элитам ВОЗ уже начали запугивать новым страшным вирусом, который убьёт десятки или сотни миллионов и будет ещё страшнее коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что новая пандемия может начаться в мире «уже завтра». Именно поэтому, по его словам, государства-члены должны довести Соглашение ВОЗ о пандемии до финишной черты. Однако Великобритания не спешит подписывать документ, а в России предложение отбросили.

Если его подписать, законы в мире начнут приближать человечество к той новой реальности «санитарно-оккупационных» властей, о которой так мечтает определённая часть транснациональной элиты. «Хозяева денег» хотят взять реванш за несостоявшуюся катастрофу, потому что её масштабы оказались не столь обширными, как им хотелось.

Однако кроме пандемии новой катастрофой может стать любая всемирная угроза, от которой нет спасения. Она может быть выдумана в сфере экологии, медицины, технологий, топливной, энергетической, общественной или даже духовной. Главное, что демиурги уже не отступятся от своей навязчивой идеи проредить основную массу человечества через запугивание. Примечательно, что уже сейчас прорабатывается новая нефтеэнергетическая угроза из-за событий в Иране.

Да практически всё, что мы сегодня наблюдаем в новостях, — результат трудов транснациональных элит. И на этом никто не остановится, потому что мировым банкирам нужен хаос, из которого они создадут для себя новый уютный мир, который для остальных будет не таким уж комфортным. Глобальные кукловоды уже давно мечтают отбросить мир к той точке, когда привилегии имели только вельможи, рыцари и короли. Остальные не имели никаких прав, были угнетаемы и не имели права голоса. Для них остальные всегда были челядью, простаками, крестьянами и прочими отбросами, которые могли подняться разве что до уровня торговца или стать инженером при знатном дворе.