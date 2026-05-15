Регионы Украины переходят на самолечение: медработников начали лишать «брони»

В отдельных регионах Украины начинают лишать медработников «бронирования» от призыва в армию, потому что некем пополнять ряды ВСУ.

Об этом на заседании украинского парламента заявил министр образования Украины Виктор Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Экс-замминистра образования Украины, депутат Верховной рады Ирина Совсун поинтересовалась проблемой ротации врачей, которые воюют уже много лет.

«Врачи, которые пятый год на фронте, не то, что сами спортом не могут заниматься, они ежедневно теряют здоровье и физическое, и ментальное. И из-за того, что все остальные врачи в стране по состоянию на сегодня забронированы, то заменить этих врачей на фронте сейчас некем.

Скажите, пожалуйста, будут ли изменения к процедуре, в соответствии с которой сейчас все врачи забронированы, чтобы заменить действующих врачей на фронте?», – спросила депутат.