Регионы Украины переходят на самолечение: медработников начали лишать «брони»

Вадим Москаленко.  
15.05.2026 23:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 77
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина


В отдельных регионах Украины начинают лишать медработников «бронирования» от призыва в армию, потому что некем пополнять ряды ВСУ.

Об этом на заседании украинского парламента заявил министр образования Украины Виктор Ляшко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отдельных регионах Украины начинают лишать медработников «бронирования» от призыва в армию, потому что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Экс-замминистра образования Украины, депутат Верховной рады Ирина Совсун поинтересовалась проблемой ротации врачей, которые воюют уже много лет.

«Врачи, которые пятый год на фронте, не то, что сами спортом не могут заниматься, они ежедневно теряют здоровье и физическое, и ментальное. И из-за того, что все остальные врачи в стране по состоянию на сегодня забронированы, то заменить этих врачей на фронте сейчас некем.

Скажите, пожалуйста, будут ли изменения к процедуре, в соответствии с которой сейчас все врачи забронированы, чтобы заменить действующих врачей на фронте?», – спросила депутат.

«У нас есть тесное сотрудничество с Министерством обороны и командованием медицинских сил.

На каждый их запрос, что надо разбронировать, работает мультидисциплинарная команда с привлечением Министерства обороны, Министерства здравоохранения и соответствующих регионов, в которых мы разбронируем медицинских работников для того, чтобы они шли в ряды ВСУ и не только», – ответил укро-министр.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Регионы Украины переходят на самолечение: медработников начали лишать «брони»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить