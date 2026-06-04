Россия готова к компромиссам «Анкориджа», а Киев пока нет – Путин

Максим Столяров.  
04.06.2026 21:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия имеет преимущество и наступает по всем фронтам, но Киев всё равно ещё не готов к компромиссам и продолжает сопротивление.

Об этом на встрече с главами международных СМИ на ПМЭФ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия имеет преимущество и наступает по всем фронтам, но Киев всё равно ещё...

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«Российские войска наступают по всей ЛБС.

Главная проблема ВСУ – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время их численность сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери – около 40 тысяч.

Людей там ловят на улицах, как собак бездомных, и силой запихивают в армию. Принудительная мобилизация даёт 15-16 тысяч человек в месяц. Из госпиталей возвращаются примерно 14 тысяч. Таким образом, каждый месяц примерно минус 10 тысяч.

Плюс, каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. Мотивации нет, воевать никто не хочет. Возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство», – сказал Путин.

«Это ведёт к утрате территорий и населённых пунктов. За последнее время примерно 2440 квадратных километров территории Россия поставила под свой контроль.

РФ полностью взяла под контроль ЛНР. И поставила под контроль свыше 85% ДНР. И этот процесс продолжается ежедневно.

Да, западные спонсоры поставляют большое количество дронов разного вида, в том числе, дальнего действия. Некоторые из них прорываются. Но в России имеется система ПВО.  Да, мы должны ещё совершенствовать, но у Украины вообще такой системы нет», – добавил президент.

Он подчеркнул, что у России есть ещё то, чего нет у Украины – это баллистические ракеты, ВПК, научная база и патриотизм народа. Поэтому все задачи СВО будут достигнуты.

«Мы безусловно готовы, и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причём, на той базе, о которой мы говорили на встрече в Анкоридже. Тогда России предложили пойти на определённые компромиссы.

На них Россия согласна. Нужно, чтобы на них была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придёт к завершению», – подытожил Путин.

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