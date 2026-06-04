На Украине в ужасе от покупки за миллион евро миномета, который не в состоянии доехать до линии фронта

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В Европе так и не извлекли уроков из опыта украинской войны.





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Об этом на форуме «Архитектура безопасности» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Мы много работаем с Европой, международными партнерами. И всем интересна наша война, все за ней смотрят, все говорят, что изучают ее опыт. Но никто из них не может понять природу того опыта и той войны, которую мы ведем на поле боя», – сказал Чмут.

По его словам, на Западе до конца не осознали роль и возможности дрона на поле боя.

«И это отображается в том, что сейчас эти страны делают. Закупка за миллион евро самоходного миномета, который имеет дальность стрельбы в семь километров. Это классное решение 30 лет назад. Сейчас за семь километров до линии фронта вы не доедете. Любой ленивый пилот будет просто искать вас. Природа войны настолько изменилась, что доктрины войны прежних десятилетий, годов, уже не актуальны», – подчеркнул укро-эксперт.

Он напомнил, что европейские политики и генералы не рассчитывают, что будут воевать, как Украина.