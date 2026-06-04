Австрийский полковник: «Запад боится нанести решительный удар по новым территориям России»

Максим Столяров.  
04.06.2026 18:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


В 2022 году мир был в шаге от ядерной войны впервые со времён Карибского кризиса, и США это хорошо запомнили.

Об этом на канале Zib заявил австрийский полковник Маркус Рейснер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В 2022 году мир был в шаге от ядерной войны впервые со времён Карибского...

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«Почему на пятом году войны фактически всё западное сообщество не может нанести такой удар по квази-России, что она будет вынуждена уйти из Украины? Это потому, что ни в коем случае не хотят эскалации. И нация, которая задаёт тон здесь – это США.

США не заинтересованы в уничтожении России, потому что большой вопрос, который пришлось задать бы США, что произойдёт с 6100 ядерными боеприпасами, когда они практически окажутся в свободном доступе в этих беспорядках? И это проходит красной нитью», – рассуждал австрияк.

«И нужно признать, что русские продолжают, когда ситуация обостряется, угрожать применением ядерного оружия. Это уже было однажды осенью 2022 года, это хорошо задокументировано.

Недавно вышла статья от бывшего сотрудника администрации Байдена, который описывает, как тогда ситуация обострилась. Тогда в США предполагали, что вероятность применения ТЯО была почти на 50%. Это было так высоко, как не было со времён Кубинской войны», – рассказал Рейснер.

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