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Ложь диктатора Зеленского о скорой победе над Россией уже не вселяет надежду в жителей Украины.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько Украина устойчива? Видите ли вы какие-то трещины?» – спросил Дизен.

«Зеленский заявил, что, вероятно, мы можем ожидать окончания войны до конца этого года. Но на самом деле западные СМИ публикуют информацию, что Зеленский готовится к ещё 2-3 годам войны. Так что, по сути, нарратив о полугодовой войне рассчитан только на украинскую аудиторию. Мол, потерпите ещё пару месяцев, и всё будет хорошо, мы получим деньги и реформируем военкоматы», – сказала Гавришко.