«Украинцы теряют надежду, Зеленскому уже никто не верит» – львовский историк

Максим Столяров.  
04.06.2026 15:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Украина


Ложь диктатора Зеленского о скорой победе над Россией уже не вселяет надежду в жителей Украины.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила специалист по изучению Холокоста и украинского национализма Марта Гавришко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ложь диктатора Зеленского о скорой победе над Россией уже не вселяет надежду в жителей...

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«Насколько Украина устойчива? Видите ли вы какие-то трещины?» – спросил Дизен.

«Зеленский заявил, что, вероятно, мы можем ожидать окончания войны до конца этого года. Но на самом деле западные СМИ публикуют информацию, что Зеленский готовится к ещё 2-3 годам войны.

Так что, по сути, нарратив о полугодовой войне рассчитан только на украинскую аудиторию. Мол, потерпите ещё пару месяцев, и всё будет хорошо, мы получим деньги и реформируем военкоматы», – сказала Гавришко.

«Но всё это сказки. На Украине всё больше людей теряют надежду. Я разговариваю со своими родственниками – это похоже на бесконечный кошмар.

И люди, которые сейчас пытаются бежать из Украины – в основном мужчины. Потому что сейчас главная цель для людей – выжить. Но эти охотники за людьми повсюду.

Сейчас мужчины наиболее уязвимы. Мы видим сцены, как их избивают, это просто ужасно. И никто не спрашивает, хотят ли они умереть за это коррумпированное государство.

Вот почему у меня нет надежды. Украина превращается в ЧВК Запада», – жаловалась она.

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English version :: Читать на английском «Украинцы теряют надежду, Зеленскому уже никто не верит» – львовский историк

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