«Две грузинские пиарщицы и канадская санитарка втюхали нам порнографию вместо реформ» – киевский политтехнолог 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За последние десятилетия ни одна из продвигаемых Западом реформ не пошла на пользу Украине.

Об этом в беседе с журналистом Никтой Трачуком заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим выдвижение связанных условий, то есть когда дальнейшее финансирование Украины обуславливается рядом условий. Нам говорят «реформы», но эту песню я слышу 30 лет. Цель – ничто, процесс – все. Процесс реформ, о котором нам любят рассказывать молодые люди со светлыми лицами. Когда задаешь вопрос, назовите хоть одну успешную реформу, случается затык», – сказал политтехнолог.

Он привел в пример так называемую медреформу, которую проводила на Украине глава Минздрава американка Ульяна Супрун, которую он назвал «канадской санитаркой», а саму реформу «просто порнографией, а не медициной».

Похожим образом эксперт высказался и о полицейской реформе.

«Цену реформ, которые две грузинские пиарщицы втюхали легковерным украинцам (муляже американской патрульной полиции)… Результат мы видели в Голосеево не так давно», – резюмировал Золотарев.

Напомним, что в Киеве недавно полицейские бросились наутек, когда увидели мужчину, расстреливавшего прохожих на улице.