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В отличие от 2022 года, украинцы потеряли желание воевать.

Об этом в эфире «5 канала» заявил экс-командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел с позывным «Купол», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как люди хотели воевать в 2022-м, так они не хотят воевать в 2026-м, но государство включает репрессивный аппарат. Конечно, по большому счету, имея здравый смысл и решение этих проблем, можно было бы создать условия для нормальных переговоров в большинстве своем на наших условиях – хотя бы остановить это все по линии боевого столкновения», – рассуждал экс-комбриг.

Он считает неоправданной ошибкой проведение контрнаступа на Запорожском направлении в 2023 году.