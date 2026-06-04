ПВО Сбербанка будет поопаснее украинских дронов – Сивков

Елена Острякова.  
04.06.2026 18:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Принятый недавно закон, наделяющий Центральный банк России и Сбербанк правом самостоятельно противодействовать БПЛА в целях защиты своей инфраструктуры, опасен для России.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятый недавно закон, наделяющий Центральный банк России и Сбербанк правом самостоятельно противодействовать БПЛА в...

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«Возникновение вооруженных формирований, неподконтрольных государству в тылу страны, является намного более опасным действием, чем украинские дроны. Вообще, сама идея, что крупный бизнес будет закупать крупнокалиберное вооружение, – это опасный шаг. Любая зенитная пушка может легко развернуться с воздушных целей на наземные. Фактически – это первый шаг к созданию частных армий при крупных компаниях», – сказал Сивков.

Он считает крупный бизнес пятой колонной, которой нельзя давать контроль над вооруженными людьми. Кроме того, частное ПВО отвлечет людей с фронта и военных предприятий.

«У этих компаний появляется возможность при необходимости применять силу против не только дронов, но и других структур и объектов. А при возникновении сложной военно-политической ситуации в стране, в том числе, и против представителей спецслужб и правоохранительных органов», – сказал Сивков.

Он прогнозирует, что банки, воспользовавшись законом, закупят себе стрелковое и артиллерийское оружие разных калибров. Также эксперт опасается попадания к противнику системы опознавания «свой-чужой».

«Если в частые руки попадает система опознавания «свой-чужой», не факт, что это не окажется источником утечки данных. А это поставит в опасность вообще всю страну», – заключил Сивков.

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