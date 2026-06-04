«Нас в этой цепочке нет»: развенчан миф о «технологическом чуде» Украины

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 821
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинцы освоили сборку из иностранных комплектующих дронов, но это ни в коем случае нельзя называть технологическим прорывом.

О этом на форуме «Архитектура безопасности» заявил украинский военный аналитик, глава оказывающего помощь ВСУ фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы освоили сборку из иностранных комплектующих дронов, но это ни в коем случае нельзя...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если мы посмотрим на то, что мы называем украинским технологическим чудом, то там технологий украинских как бы нет. Украинский дрон, если мы говорим про FPV, это 10-15 деталей, которые мы купили и собираем. И вот научиться быстро собирать дешевый, качественный, работающий продукт – это наша сильна сторона», – сказал укро-эксперт.

По его словам, на Украине научились адаптировать этот продукт к полю боя, которое меняется каждые три-четыре месяца.

«А если посмотреть на само изделие, то у нас нет сырья. Из сырья делают детали, комплектующие. Из комплектующих делают изделие. Нас в этой цепочке нет», – горестно резюмировал Чмут.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Нас в этой цепочке нет»: развенчан миф о «технологическом чуде» Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить