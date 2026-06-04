Садист из ВСУ боится, что Россия объявит «Вставай, страна огромная»

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 12:22
  (Мск) , Киев
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Для Украины ситуация не улучшится и станет лишь хуже, если в России поменяется власть.

Об этом в беседе с с киевским политологом Юрием Романенко заявил основатель мобильного военного госпиталя, офицер ВСУ Геннадий Друзенко, скандально известный приказом кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Гость эфира считает, что Запад не пойдет на «расчленение или разрушение России», и говорит, что смута в РФ не несет ничего хорошего для Киева.

По его мнению, российский лидер Владимир Путин больше похож на Сталина, чем на Ленина или Троцкого.

«То есть, он не является фанатиком. Если завтра его свергают, и приходит абсолютно популистический харизматичный лидер, условный Стрелков. Станет ли Украине от этого лучше? Дорывается, кстати, до красной кнопки, делает, как в свое время Троцкий, мобилизацию с расстрелом всех недовольных. И эта орда, ощущая угрозу российской государственности, которой сейчас нет, действительно начинает: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой», – опасается Друзенко.

Он считает, что Украина и РФ подтвердили свое право на существование, а потому им надо найти формулу сосуществования без примирения.

«Мы заплатили 20% своей территории за то, что 30 лет думали, что это не государство, республика, общее дело, а дойная корова, которую даже кормить не нужно, что ее только нужно растягивать по карманам. И это, к сожалению, нам напоминание о том, что так делать не следует», – печалится Друзенко.

По его словам, Украине и России надо разойтись и начать конкуренцию за то, в какую из стран предпочтут ехать люди.

При этом он добавил, что есть бенефициары войны, для которых она стала очень выгодной.

«Более того, для украинской политической элиты, для некоторых представителей, это стало страховкой от очень неприятных вопросов, которые точно будут поставлены после окончания войны. Поэтому объективная война себя на фундаментальном уровне себя исчерпала. На субъективном она продолжается», – заявил Друзенко.

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