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«Жаль ГДР»: объединение Германии было ошибкой и преступлением – Торстен Рексин

Гражданам ГДР было бы гораздо лучше, если их страна осталась бы независимой.

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Об этом заместитель председателя Общества германо-российской дружбы Торстен Рексин заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаю, что, несмотря на все проблемы и трудности, у ГДР как у субъекта международного права – был шанс. И этот шанс ей следовало дать – самостоятельно реформироваться в других экономических условиях, сохраняя свои гуманистические традиции дружбы между народами», – сказал Рексин.

Он назвал объединение Германии «ошибкой и преступлением».

«У воссоединения Германии было много разных сторон. Одна из них заключается в том, что у граждан ГДР украли их идентичность… Они 1 сентября 1990 года потеряли свою родину», – сказал Рексин.

Он напомнил, что у ГДР на тот момент была конституция, а у ФРГ ее не было.