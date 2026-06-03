«ГДР принесли в жертву»: объединение Германии было ошибкой и преступлением – Торстен Рексин
«Жаль ГДР»: объединение Германии было ошибкой и преступлением – Торстен Рексин
Гражданам ГДР было бы гораздо лучше, если их страна осталась бы независимой.
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Об этом заместитель председателя Общества германо-российской дружбы Торстен Рексин заявил в интервью каналу «Папочка канцлера», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Считаю, что, несмотря на все проблемы и трудности, у ГДР как у субъекта международного права – был шанс. И этот шанс ей следовало дать – самостоятельно реформироваться в других экономических условиях, сохраняя свои гуманистические традиции дружбы между народами», – сказал Рексин.
Он назвал объединение Германии «ошибкой и преступлением».
«У воссоединения Германии было много разных сторон. Одна из них заключается в том, что у граждан ГДР украли их идентичность… Они 1 сентября 1990 года потеряли свою родину», – сказал Рексин.
Он напомнил, что у ГДР на тот момент была конституция, а у ФРГ ее не было.
«Это подарок за счет третьих лиц, то есть граждан ГДР. Мы ведь знаем, что происходило в Москве с 1985 по 1994 год. По сути, мы были предметом торга ради перестройки, гласности. И у этого предмета торга не было права голоса. И это нас, мягко говоря, огорчает», – сказал Рексин.
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