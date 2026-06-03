На Львов-ТВ советуют Зеленскому швырнуть Навроцкому в лицо орден, которым награждали Муссолини

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Антиукраинские настроения доведут Польшу до пятого раздела страны, если Украина проиграет в войне.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-замглавы ЦИК Украины, а ныне «эксперт» по конституционному праву Андрей Магера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал решение экс-посла Польши в Киеве Бартоша Чихоцкого вернуть украинский орден «За заслуги» из-за решения киевского диктатора Зеленского присвоить имя «героев УПА» украинскому подразделению ССО. Ранее по той же причине с ратуши польского Люблина сняли украинский «прапор».

«Складывается впечатление, что российская информационная кампания до сих пор успешна в Польше, Венгрии, Германии. Вопросы наименования улиц, площадей, военных подразделений – исключительно суверенное дело отдельного государства. Украина, например, не делает замечания Польше, почему они ставят памятник Юзефу Пилсудскому, называют его именем улицы и площади. Нам всё равно, что он был террористом и террористическими методами боролся за польское государство. Нам неприятно, что он предал УНР, когда был подписан Рижский мирный договор, что привело к падению Польши в 1939 году. Это вопрос Польше. Повышение антиукраинских и антисемитских настроений в Польше неминуемо приведёт к повышению антипольских настроений на Украине. И Польша должна бы была понимать, что было четыре раздела Польше, может произойти пятый – если по каким-то причинам украинского государства не останется на политической карте мира», – огрызался Магера.

Он призвал Зеленского в ответ отказаться от польской награды.