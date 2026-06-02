В Польше не утихают, а лишь накаляются страсти и негатив в отношении Украины после решения диктатора Владимир Зеленского присвоить почетное наименование «героев УПА» одному из подразделений Сил спецопераций ВСУ.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-президент Польши Лех Валенса объявил, что в знак протеста снял с груди значок в виде украинского флага, который он носил не снимая с 2022 года.

А теперь такой ярый ранее сторонник киевского режима, как экс-посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий решил вернуть украинский орден «За заслуги», которую ему ранее вручил Зеленский, сообщает Polsat News.

При этом он более чем откровенно дал понять, что считает Зеленского не только лжецом, но и коррупционером.

«В письме, прилагаемом к возвращенной награде, я также подчеркнул, что «каждый украинец, борющийся против захватчика, исторической лжи и коррупции, может рассчитывать на мою поддержку», — написал Чехоцкий в своем заявлении.

Издание напоминает, что Чихоцкий, занимавший пост посла с 2019 по 2023 год, был дважды награжден украинцами в 2022 году.

«В июне того же года Зеленский наградил его орденом «За заслуги» второй степени, а в декабре тогдашний главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный наградил его Украинским крестом «За заслуги», – напоминает Polsat News.

Пока неизвестно, вернет ли Чихоцкий крест полученный о тогдашнего главкома ВСУ Валерия Залужного, который не скрывает уважительного отношения к одному из главарей украинских националистов и гитлеровскому пособнику Степану Бандере.

Примечательно, что в 2023 году фотография Залужного с портретом Бандеры была удалена из аккаунта Верховной рады после протестов польской стороны.