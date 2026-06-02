Румыния должна осознавать, что Россия будет и далее наносить удары по украинским портам на Дунае, через которые идут военные поставки из стран НАТО.

Об этом, выступая в Совбезе ООН, заявил постпред России Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удары наносились по объектам Рени Одесской области, через которые наши бывшие западные партнёры поставляют военные грузы. Там они разгружаются, складируются и уже оттуда распределяются по территории Украины, чтобы в дальнейшем задействоваться для атаки на наше мирное население. Естественно, мы будем уничтожать такие грузы на дальних подступах», – сказал Небензя.

Он подверг сомнению версию о том, что залетевший на днях в румынский город беспилотник был российским.

«В городе Галац был зафиксирован прилёт якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несёт порядка пятидесяти килограммов взрывчатого вещества. Если бы такой дрон упал на крышу дома, то пожаром, который показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось, крыша была бы разрушена. Расстояние от порта Рени до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 км. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российские беспилотники в городе Рени, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, сдетонировав в воздухе», – сказал Небензя, призвав к совместному расследованию.

Глава румынского МИДа Иоана Цою заявила, что и без расследования знает, что дрон был российским, потому что «на нем было написано «Герань-2»:

«Независимо от того каков был первоначальный пункт назначения, ответственность виновного очевидна… Наш военный анализ показывает, без сомнения, что этот БПЛА, который упал в четверг ночью в Галаце, имеет российское происхождение… Надписи «Герань 2» были обнаружены на фрагментах. Доклад также установил, что электронные компоненты систем навигации, модули контроля, элементы строения двигателя демонстрируют сходство с другими «Герань 2».

Если это действительно была «Герань» – ранее уже звучали версии, что ВСУ могли сами направить в сторону Румынии один и заглушенных и приземленных российских беспилотников. Бандеровцы не скрывают ставку на расширение конфликта и прямое втягивание НАТО.

Украинский постпред Андрей Мельник подсуетился и и призвал «западных партнеров» двадцатикратно увеличить поддержку Киева системами ПВО: