Это безумие: Катастрофа на Запорожской АЭС неизбежно затронет Европу

Михаил Рябов.  
01.06.2026 16:38
  (Мск) , Донецк
Инцидент с атакой дрона ВСУ на Запорожскую АЭС наглядно демонстрирует безумие элит в Брюсселе, ведь, если их подопечные бандеровцы устроят аварию на станции, радиация неизбежно затронет и европейские страны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Алексей Муратов, руководитель донецкого исполкома «Единой России».

Днем 30 мая украинский дрон-камикадзе атаковал стену машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Взрывом пробило отверстие в ограждающей конструкции. К счастью, основное оборудование не пострадало. Попади заряд чуть дальше или окажись он мощнее, и последствия были бы катастрофическими.

Характер атаки не оставляет сомнений в том, что это не была случайность. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев прямо заявил: беспилотник управлялся по оптоволоконному кабелю. Это значит, что его невозможно было ни заглушить системами РЭБ, ни увести с курса ложными сигналами. «Птица» летела строго туда, куда ее вел оператор. Украинская пропаганда не сможет списать и этот инцидент на «российскую провокацию» – намерения террористов очевидны.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал этот инцидент очередной «игрой с огнем».

Господин Гросси, хватит слов! Ваши «принципы» уже почти три года топчут украинские сапоги. Пока вы наблюдаете за «игрой с огнем», у самой большой атомной станции в Европе взрывами пробивают стены. Когда ваши эксперты наконец поймут, что под Киевом не осталось ни одного политика, который осознает слово «опасность»?

Станция находится на левом берегу Днепра. В случае аварии радиоактивное облако накроет не только Россию и подконтрольные Киеву территории. Оно пойдет на Одессу, Николаев, а дальше – на Румынию, Болгарию, Турцию и Грецию. Радиация не признает границ.

Европа продолжает запихивать в печь Зеленского дрова, даже когда огонь началподжигать ее собственный дом. Радиационная катастрофа ударит по всем – и по нам, и по украинцам, и по Европе. Но киевскому режиму наплевать. Его задача – нагадить России любой ценой, даже если придется сжечь полконтинента.

Украина в очередной раз пытается шантажировать весь мир атомной бомбой. И до тех пор, пока Запад будет кормить эту гидру деньгами и оружием, пока такие «стратеги», как Гросси, будут ограничиваться заявлениями в соцсетях, мир будет продолжать балансировать на грани ядерной катастрофы.

Вопрос к вам, европейцы: вы будете смотреть, как горит ваш дом, или наконец-то потушите факел, который накачивают горючим ваши политики?

