Продолжение украинских ударов по российским НПЗ обеспечит Киеву бесперебойное западное финансирование.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Атаки вглубь России, чтобы они чувствовали давление войны и теряли свои возможности в нефтяной сфере – это может побуждать Россию к прекращению огня. И это будет лучшим шагом к дальнейшей поддержке Украины, её восстановлению, и достижения разных целей, вроде инвестиций в европейскую безопасность», – разглагольствовал американец.

Он заявил, что такие удары соответствуют плану принуждения Кремля к остановке СВО и признанию легитимности Зеленского.