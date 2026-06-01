Волкер: Ударами по НПЗ заставим русских признать Зеленского легитимным!

Вадим Москаленко.  
01.06.2026 14:56
  (Мск) , Киев
Продолжение украинских ударов по российским НПЗ обеспечит Киеву бесперебойное западное финансирование.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Атаки вглубь России, чтобы они чувствовали давление войны и теряли свои возможности в нефтяной сфере – это может побуждать Россию к прекращению огня. И это будет лучшим шагом к дальнейшей поддержке Украины, её восстановлению, и достижения разных целей, вроде инвестиций в европейскую безопасность», – разглагольствовал американец.

Он заявил, что такие удары соответствуют плану принуждения Кремля к остановке СВО и признанию легитимности Зеленского.

«Путин не хочет заканчивать войну, и не хочет принять то, что Украина является независимой суверенной страной, а Зеленский является легитимным президентом Украины. А также есть международные границы, которые нужно уважать», – сказал Волкер.

English version :: Читать на английском

