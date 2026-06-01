Американцы не свернут своё колониальное присутствие в Киеве, несмотря на предостережения МИД РФ о новых ударах.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил сенатор США Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта об «адских санкциях», которыми в Вашингтоне периодически пугают Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы всё ещё здесь. И кстати, Америка тоже здесь. Америка поддерживает Украину. Лавров на днях заявил, что американские дипломаты должны покинуть Украину из-за угрозы бомбардировок и атак беспилотников. Америка не уходит из Украины. Наша безопасность важна. Мы будем делать всё возможное, чтобы её обеспечить. Но Америка поддерживает Украину. Мы всё ещё здесь», – вещал Блюменталь.