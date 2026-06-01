Сенатор США – российскому МИДу: «Бомбите, никуда мы из Киева не уйдём»
Американцы не свернут своё колониальное присутствие в Киеве, несмотря на предостережения МИД РФ о новых ударах.
Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил сенатор США Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта об «адских санкциях», которыми в Вашингтоне периодически пугают Россию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы всё ещё здесь. И кстати, Америка тоже здесь. Америка поддерживает Украину. Лавров на днях заявил, что американские дипломаты должны покинуть Украину из-за угрозы бомбардировок и атак беспилотников.
Америка не уходит из Украины. Наша безопасность важна. Мы будем делать всё возможное, чтобы её обеспечить. Но Америка поддерживает Украину. Мы всё ещё здесь», – вещал Блюменталь.
«Они [американские ветераны Второй мировой] освободили Европу, они победили фашизм. Сегодня наш звёздный час. Потому что мы сталкиваемся с той же угрозой свободе со стороны автократий по всему миру.
Путин — лишь один из диктаторов, которые угрожают нашей демократии. Гибридная война против Европы — лишь одна из угроз. Сейчас полем боя стала Украина», – добавил американский русофоб.
English version :: Читать на английском Сенатор США – российскому МИДу: «Бомбите, никуда мы из Киева не уйдём»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: