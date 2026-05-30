Зачем Пашинян готовит завоз в Армению250 тысяч мигрантов?

У позорной сделки Никола Пашиняна с врагами России уши растут не только из Брюсселя, но и из Анкары, заявил «ПолитНавигатору» глава донецкого исполкома «Единая Россия» Алексей Муратов.

По мировым СМИ разлетелась новость. Якобы в начале мая на саммите Армения – ЕС в Ереване было подписано некое секретное «Ереванское соглашение о партнерстве в сфере миграции». Согласно «сливу», Пашинян лично гарантировал размещение на своей земле до 250 тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. И это не только мирные беженцы. В эту «квоту», по сообщениям, входят отъявленные преступники, отбывающие сроки в европейских тюрьмах.

Официальный Ереван и Брюссель молчат. Прямых доказательств существования документа нет. Но, как говорится, «дыма без огня не бывает», а факты из Армении складываются в ужасающую картину.

Интересно, что еще до саммита, в конце апреля, депутат от правящей партии «Гражданский договор» и министр труда Арсен Торосян заявил в парламенте:

«Нужно привлечь десятки тысяч иммигрантов. Нужно изменить моноэтнический менталитет в наших головах. Потому что другого способа выжить в этом регионе у нас нет».

Это официальная позиция власти, озвученная публично, без всяких секретных папок. Ведь действительно в 2026 году естественная убыль населения составит 0,73%, а миграционная убыль превысит 20 тысяч человек. Это без малого 250 тыс., что составит почти 10% нынешнего населения.

Это заявление стало спусковым крючком для внутренних дискуссий в Армении. Власти страны, осознавая демографический кризис, якобы прорабатывают варианты массового заселения. Но неужели для «выживания» страна должна открыть ворота перед 250 тысячами вооруженных и криминальных элементов?

Закономерный вопрос: ради чего Пашинян пошел на такой риск? Конечно же, за «золотые монеты» от Запада. В обмен на эту сомнительную «услугу» Никол Воваевич рассчитывает ускорить процесс евроинтеграции и получить от Брюсселя финансовые дивиденды. Ему, по сути, уже все равно, что будет с Арменией. Ему важно закрепиться у руля и угодить своим западным хозяевам, которые спонсируют его антироссийскую политику. А нация… нация, видимо, должна просто «сменить менталитет».

Представьте себе картину. В Ереван и Гюмри ввозят толпы мигрантов, которые не просто не знают языка, но и не желают интегрироваться. Это не программисты из Индии. Это, по данным турецких СМИ, «массовый поток неассимилированных элементов», которые не прижились в Европе. В Армению будут свозить граждан Сирии, Ирака и Афганистана – регионов, которые являются рассадниками радикального исламизма. А так как и в самих армянских спецслужбах и пенитенциарной системе, мягко говоря, бардак, то и гарантировать безопасность таким «гостям» и их будущим жертвам никто не сможет. Зато будет кому воровать, насиловать и торговать оружием.

Зададимся простым и очевидным вопросом: кому выгодно уничтожение Армении? Здесь же и кроется главный ответ. Пока одни списывают на ошибку, другие – на фейк, давайте взглянем правде в глаза: Кто выигрывает от того, что маленькая христианская страна превратится в филиал Ближнего Востока, в центр исламского экстремизма у границ России? В первую очередь, те, кто заинтересован в дестабилизации всего Южного Кавказа.

Анкара давно мечтает «наказать» армян, а создание в их тылу исламского анклава, который рано или поздно неизбежно взорвется изнутри, – идеальный план. Пашинян, подписывая или даже не опровергая такие «соглашения», собственноручно готовит стране участь этнического кладбища.

Вот так Европа и Турция через подставного премьера «покупают» нашу стратегическую союзницу за копейки и грозят похоронить ее под завалами мигрантских бунтов.