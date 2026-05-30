Пример Сербии заразителен: Албания вместе с Косово и Хорватией тоже хочет барыжить оружием для ВСУ

Алексей Топоров.  
30.05.2026 19:31
  (Мск) , Белград
Министр обороны Албании Эрмаль Нуфи заявил о том, что с партнерами по региональному военному альянсу – Косово и Хорватией, ведутся переговоры о производстве оружия и боеприпасов.

При этом Тирана замахивается не только на покрытие нужд собственной армии, а планирует стать крупным экспортёром, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нуфи не уточнил, кому планирует сбывать произведённое совместно оружие, но очевидно, что оно вряд ли будет интересно странам НАТО.

Соседней Сербии, против которой, собственно и создан военный альянс, они его тоже вряд ли предложат. Поэтому самым крупным потенциальным клиентом выходит Украина, которая способна  приобретать большие партии благодаря европейским кредитам.

Сербский президент Александр Вучич недавно признал, что, несмотря на резкую реакцию Москвы, не препятствовал продаже оружия Украине через страны-посредники. Вучич сослался необходимостью загрузить заказами военную промышленность.

