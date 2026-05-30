Пример Сербии заразителен: Албания вместе с Косово и Хорватией тоже хочет барыжить оружием для ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Албании Эрмаль Нуфи заявил о том, что с партнерами по региональному военному альянсу – Косово и Хорватией, ведутся переговоры о производстве оружия и боеприпасов.

При этом Тирана замахивается не только на покрытие нужд собственной армии, а планирует стать крупным экспортёром, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Нуфи не уточнил, кому планирует сбывать произведённое совместно оружие, но очевидно, что оно вряд ли будет интересно странам НАТО.

Соседней Сербии, против которой, собственно и создан военный альянс, они его тоже вряд ли предложат. Поэтому самым крупным потенциальным клиентом выходит Украина, которая способна приобретать большие партии благодаря европейским кредитам.