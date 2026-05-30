Скулёж в Верховной раде: Европа устроила Украине экономическую изоляцию

Европейские партнёры фактически загнали Украину в торговую изоляцию, не желая ничего у неё покупать.

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу обратить внимание на усиление негативной тенденции по внешнеэкономической изоляции Украины.

Первое. Венгрия повторно ввела запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. В целом такие запреты действуют в Словакии, Польше, Венгрии, в Румынии действует лицензирование.

В прошлом году Украина согласилась на дискриминационные условия обновленного торгового соглашения с ЕС с изъятиями и ограничениями. С этого года у нас уже действует углеродная пошлина.

Я видел позицию МИД по многим моментам, и она, честно говоря, выглядит как примитивно шаблонное клише, местами деклассируя внешнеэкономический потенциал Украины.

Какие конкретные шаги вы можете предпринять сейчас, чтобы реально перезагрузить внешнеэкономический тренд и выйти из этой внешнеэкономической изоляции? Мы видим показатели отрицательного сальдо торгового баланса и другие негативные тенденции», – сказал Колтунович.