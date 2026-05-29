«Разговаривать больше нельзя»: Зеленский со сворой подлежат ликвидации – эксперты
Украинский диктатор Владимир Зеленский и его ближайшее окружение являются законными военными целями, потому что отдают приказы на террористические удары по гражданским лицам, что показало убийство детей в Старобельске.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что сотворил Зеленский – мы говорили о том, что он военный преступник, что его, так называемое правительство — это тоже военные преступники. Ещё раз подчёркнуто, что с этими людьми больше никакого взаимодействия не может быть, потому что они – невменяемые и недоговороспособные. Только сила, только уничтожение.
И я думаю, наступило время полного уничтожения, физического уничтожения этих биологических существ, которые сегодня называются Зеленский, Ермак, и они должны быть уничтожены. Больше с ними никак разговаривать невозможно», – заявил Матвийчук.
Его поддержал полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков:
«Офис президента является законной военной целью. Вопрос, почему мы не бьем именно по этим органам управления, а бьем по коробкам пунктов управления? Да, там дежурная служба сидит, ее накрыли. Это вопрос, который лежит в той же плоскости, почему мы не проводим стратегическую наступательную операцию».
