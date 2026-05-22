Несколько дронов ВСУ прицельно ударили ночью по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР).

Об этом сообщает СК РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент известно о четырёх погибших детях, 39 получили ранения различной степени тяжести и доставлены в больницы, ещё 18 могут оставаться под завалами. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Несколько раз поиски приходилось останавливать из-за угрозы повторной атаки. В момент удара в общежитии спали 86 подростков от 14 до 18 лет.

Западные СМИ традиционно проигнорировали теракт ВСУ.

«Что касается удара по колледжу в Старобельске, то там в плане реакции все будет хуже, чем после удара по школе для девочек в Иране. Левый мейнстрим на Западе Трампу, конечно, предъявил. Зеленскому никто ничего не предъявит. Это и называется «смотреть в стол», а это в целом привычное дело», – комментирует на своём тг-канале публицист Кирилл Шулика.

Политолог Виталий Третьяков считает, что давно пора перестать нянчиться с Киевом.

«Гуманизм в одни ворота: в Киеве свободно проводят на площадях рок-концерты с десятком тысяч зрителей, а в Старобельске украинские беспилотники хладнокровно убивают российских школьников. Может, пора своих мирных жителей защищать, а не заботиться о сохранении жизней украинцев? Сколько колледжей в Киеве? Завтра должно быть на десять меньше», – пишет Третьяков.

«Вы говорите, что должны быть наказаны преступники. Когда? Кем? Сколько можно играть в благодетелей для всего мира за счет жизней собственного народа», – вопрошает бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне помогающая бойцам СВО волонтер Анастасия Кашеварова.

Военкор RT Александр Харченко отмечает, что данная атака – это те самые «мидл-страйки», которыми гордятся украинские командиры.