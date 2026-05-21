К осени на столе переговоров окажутся Запорожье и Херсон – украинский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
21.05.2026 21:54
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон


Слова советника Зе-офиса Михаила Подоляка о том, что выборы могут состояться весной 2027 года, если Россия согласится на завершение войны по линии фронта – очередная безответственная болтовня, не имеющая ничего общего с реальным положением дел.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия не согласится [на завершение по линии фронта], и это уже очевидно. Надо было всё-таки в 23-м году, когда Ван И предлагал китайский мирный план, а мы его послали вслед за русским кораблём в известном направлении и нахамили, а китайцы этого не забывают…

Он предлагал замораживание войны по ЛБС. Через год… Китай с Бразилией – тоже мирный план не подходит. Требуем границ 91 года, выдачи военных преступников, репараций.

Итог – уже про границы 91 года даже самые откровенные фантазёры не говорят. Дай Бог, чтобы на следующем этапе после Донбасса не выставили требования относительно административных границ Запорожской и Херсонской области. Но это к осени может прийти. Но пока процесс переговоров в стадии заморозки», – сказал Золотарёв.

Что касается фигуры Михаила Подоляка, эксперт напомнил, что «мы уже попили кофе на набережной Ялты».

