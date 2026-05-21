Пекин не станет занимать сторону Москвы в конфликте России с Европой – эксперты

Ни Россия, ни Китай не стремятся к заключению прочного военно-политического союза.

Об этом на пресс-конференции в Москве завил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно понимать, что российско-китайские отношения нельзя рассматривать в координатах типичных военных союзов. Китай и Россия старательно избегают этих аналогий и подчеркивают, что они не строят военно-политический союз.

Мы понимаем красные линии друг друга, и не допускаем каких-то действий друг против друга. Мы активно развиваем сотрудничество между собой – там, где нам это выгодно.

И в силу нашего широкого совпадения интересов по глобальной повестке, мы выступаем вместе. Но не надо забывать, что Китай не признает новые российские территориальные реалии.

Россия ровно так же не признает и не поддерживает китайскую позицию в их многочисленных территориальных спорах с сопредельными азиатскими странами. Это идет в обе стороны, это не то, что кто-то там несправедливо с кем-то поступает», – отметил он.