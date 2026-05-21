Пекин не станет занимать сторону Москвы в конфликте России с Европой – эксперты

Максим Столяров.  
21.05.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ни Россия, ни Китай не стремятся к заключению прочного военно-политического союза.

Об этом на пресс-конференции в Москве завил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Важно понимать, что российско-китайские отношения нельзя рассматривать в координатах типичных военных союзов. Китай и Россия старательно избегают этих аналогий и подчеркивают, что они не строят военно-политический союз.

Мы понимаем красные линии друг друга, и не допускаем каких-то действий друг против друга. Мы активно развиваем сотрудничество между собой – там, где нам это выгодно.

И в силу нашего широкого совпадения интересов по глобальной повестке, мы выступаем вместе. Но не надо забывать, что Китай не признает новые российские территориальные реалии.

Россия ровно так же не признает и не поддерживает китайскую позицию в их многочисленных территориальных спорах с сопредельными азиатскими странами. Это идет в обе стороны, это не то, что кто-то там несправедливо с кем-то поступает», – отметил он.

«Китай поставляет продукцию двойного назначения в Европу и на Украину. Россия тоже поставляет военную продукцию в Индию, Вьетнам и на Филиппины. Это периодически вызывает вопросы.

Китайцам совершенно неинтересно становиться частью нашего конфликта с Европой. Мы совершенно не собираемся вовлекаться в их конфликты с азиатскими странами», – сказал Кашин.

В свою очередь, китаевед Сергей Цыплаков подчеркнул, что никто не будет терпеть убытки ради интересов другой страны.

«Есть интересы сторон. И требовать, чтобы Китай для России таскал каштаны из огня – это несерьезный разговор. То же самое, если Китай будет требовать от России заявить Вьетнаму, что Парасельские острова – это историческая территория Китая», – добавил китаевед.

