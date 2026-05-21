Молдова может стать окончательно правобережной раньше Украины
Риторика молдавской президентки Майи Санду ещё сильнее отталкивает жителей Приднестровья от Молдовы.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вместо осторожного диалога, поиска компромисса и реинтеграции через доверие — снова язык давления, ультиматумов и внешней безопасности. Такой подход не приближает объединение страны, а наоборот, ещё сильнее отталкивает левый берег.
Президент должна говорить о мире, нейтралитете, социальной защите, экономике и единстве общества. Вместо этого мы снова слышим набор лозунгов: ЕС, Россия, угроза, войска, безопасность», – сказал Костыркин.
По его мнению Санду фактически противопоставляет молдавское гражданство российскому, ставя жителей Приднестровья перед геополитическим выбором.
«Но эти люди — граждане и жители нашей страны, а не материал для пропагандистского спора между Брюсселем и Москвой», – считает молдавский эксперт.
В своем недавнем интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли» Санду заявила, что жители Приднестровья не воспользуются возможностями, который им предоставляет недавний указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства.
