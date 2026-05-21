Молдова может стать окончательно правобережной раньше Украины

Елена Острякова.  
21.05.2026 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 299
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Риторика молдавской президентки Майи Санду ещё сильнее отталкивает жителей Приднестровья от Молдовы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Риторика молдавской президентки Майи Санду ещё сильнее отталкивает жителей Приднестровья от Молдовы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Вместо осторожного диалога, поиска компромисса и реинтеграции через доверие — снова язык давления, ультиматумов и внешней безопасности. Такой подход не приближает объединение страны, а наоборот, ещё сильнее отталкивает левый берег.

Президент должна говорить о мире, нейтралитете, социальной защите, экономике и единстве общества. Вместо этого мы снова слышим набор лозунгов: ЕС, Россия, угроза, войска, безопасность», – сказал Костыркин.

По его мнению Санду фактически противопоставляет молдавское гражданство российскому, ставя жителей Приднестровья перед геополитическим выбором.

«Но эти люди — граждане и жители нашей страны, а не материал для пропагандистского спора между Брюсселем и Москвой», – считает молдавский эксперт.

В своем недавнем интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли» Санду заявила, что жители Приднестровья не воспользуются возможностями, который им предоставляет недавний указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Молдова может стать окончательно правобережной раньше Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить