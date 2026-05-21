Даже змагары возмущены антибелорусской истерикой на Украине и в Литве
Истерика Украины и Литвы по поводу гипотетической военной угрозы со стороны Белоруссии не имеет под собой никаких объективных оснований.
Об этом оппозиционный белорусский политолог Павел Усов заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже мы, не имея доступ к данным разведки и пользуясь открытыми источниками, оцениваем, что никакой реальной угрозы нет. Ну нет концентрации сил на границе с Украиной, нет концентрации сил на границе с Литвой. Концентрация сил означает абсолютную мобилизацию. На границы с Литвой и Украиной должны были быть стянуты как минимум 10 тысяч человек, артиллерия, техника, ракетные средства, как это было в 2022 году», – сказал Усов.
Он объясняет эмоциональное накручивание соседей Белоруссии страхом НАТО перед Россией.
«Не будут бить по России, а будут бить по Беларуси. Даже не по Калининграду будут бить.
Что интересно, вокруг Калининграда никаких действий НАТО не происходит. Там находится 30 тыс военных и Балтийский флот, который в случае войны будет основным инструментом удара по Польше или Литве. Но, почему-то, на границе Калининградской области никаких активных оперативных действий мы не наблюдаем. А это – часть территории страны-агрессора, которая не только ведет войну с Украиной, но и нацелена на войну со всем Западом.
Но почему-то на создании информационного шума вокруг Беларуси все ресурсы сконцентрированы», – сокрушается Усов.
