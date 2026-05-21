Тарифная лихорадка в оккупированном Киеве. Нищеброды-пешеходы и отхожие ямы

Киевские властные кровососы преподнесли очередной сюрприз согражданам. С 15 июля в 4 раза поднимается цена за проезд в коммунальном транспорте. Это при том, что мэр Кличко, за свой IQ носящий кличку «Пидаля», еще в 2023-м обещал не педалировать сию тему до конца войны.

Теперь же хвалится, что для пользователей общественного транспорта будет введена система скидок.

Немного цифири.

1-9 поездок – 30 грн (сейчас – 8). Дальше скидки, аж по 1-2 гривны. И, наконец, за 50 поездок – 25 грн (сейчас – 6,5).

Цены на месячные проездные – до 2,9 тыс.

Проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 4,9 тыс.

Средняя з/п в Киеве – плюс-минус аж 30 тыс. грн (ок. $670). Большинство пенсионеров (56%) получает пенсию чуть более 3 тыс. ($75). 29% – от 5 до 10 тыс. ($220). И лишь 15% имеют больше – экс-госслужащие, судьи или отставники ВСУ.

Бензин – 75 грн, дизель – 90, газ – 50. Коммунальные тарифы: 3-комнатная квартира зимой около 7 тыс. Временно снялось отопление, получается около 5.



Продукты: чтобы не углубляться, оценим полбуханки хлеба. (Продается полбуханками, ибо для многих буханка – расточительство). 40 грн вместо недавних 28.

Эльвира, русская киевлянка, наша давняя знакомая:

«Оцэ щастя, наскаканное на «евромайдане». Это говорит о многом. О том, что жидобандеровская хунта доводит народ до полного края. И хочет высосать его последние соки: такой ведь план ее кураторов. Даже не заморачивается, сколько людей роются по мусорникам, сколько их гибнет. Теперь вот норовит ободрать на общественном транспорте. Хотя им пользуются, в основном, бедняки и средний класс, который уже тоже еле-еле сводит концы с концами. Многие из тех, кто имеет автомобили, не ездят на них. Ведь проехаться по Киеву туда-сюда – считай, тысячи гривен нет. Потому большинство перебирается в «коммунал». И вот тут-то их и подлавливают…».

Эльвира подписала петицию в Киевсовет с требованием остановить резкое повышение платы за проезд. В ней значится, что «в период военного положения доступность общественного транспорта является вопросом возможности учиться и работать, получать медицинские услуги». Что повышение – «социально несправедливое и недостаточно обоснованное». Что КГГА должна обнародовать полные выкладки и расчеты, провести аудит, внедрить соцзащиту.

За сутки – 6 тыс. голосов. Если будет 25 тыс., по ней должны принять меры. Но наша собеседница в это не верит.

«Власть врет, что у нее нет денег на коммунальный транспорт. Оплачиваемый, кстати, из кармана налогоплательщиков. Сколько она ворует из бюджета? Миллиарды! Но, конечно, изобразит любую бухгалтерию, как ей надо. Ведь возглавляют ее не люди, а людоеды! И хотя они конкурируют между собой – в отношении к народу, которого считают «гоями», становятся едиными».

Эльвира имеет в виду, что в Киеве уже давно идет борьба за мэрское кресло между Кличко и главой Деснянской райдминистрации Бахматовым – ставленником Зеленского. Бахматов многие почины Пидали воспринимал в штыки. Каждый из них в своих вотчинах, как мог, изобретал «проекты» для самообогащения. К примеру, по приказу Кличко были снесены все киоски, и сотни тысяч людей лишились работы. А теперь он на их месте ставит свои МАФы. И втрое накручивает цену за аренду.

А Бахматов, пока не влез в мэрское кресло, мухлюет у себя на районе. Не так давно вознамерился превратить Троещину в территорию выгребных ям. Якобы с целью обеспечить жителей клозетами, если во время блэкаутов замерзнет канализация. Но сомнений нет, что сельские будки обойдутся государству втридорога. Если не вдесятеро. Грызлись с боксером, как псы. И вдруг он поддержал удорожание транспорта. Слился с визави в удивительном единодушии. К чему бы это?