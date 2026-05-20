Верховная рада примет грабительский закон – ради распаковки кредита 90 млрд евро

Вадим Москаленко.  
20.05.2026 21:21
  Киев
ЕС в связке с МВФ увязал выдачу Украине части кредита 90 млрд евро с принятием законодательства об увеличении доли иностранных посылок, облагаемых НДС, и это – не новость для украинского руководства.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский экономист Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал материал Bloomberg о том, что первый транш из обещанных Киеву 90 евро кредита от ЕС поступит только если Верховная рада введёт 20% НДС на иностранные посылки стоимостью менее 150 евро.

«90 млрд евро, которые нам предоставляет ЕС, ещё с прошлого года тесно привязывались к действующей программе с МВФ. Не будет программы – не будет 90 млрд.

Та программа с МВФ считается действующей тогда, когда очередная мониторинговая миссия подтвердила, что все маячки программы, которые установлены в границах меморандума, выполнены. Если, например, приезжает мониторинговая миссия и говорит, что вы не выполнили маяки, программа приостанавливается», – отметил укро-эксперт.

«Если мы не выполняем то, что сами на себя взяли в качестве обязательств, согласовали с МВФ, то, что подписала премьер-министр, подписал министр финансов и глава НБУ и посчитал президент, то о какой программе МВФ мы говорим?

Чтобы стимулировать Украину для выполнения всех маяков МВФ, норма, которая является первоочередным маяком, сегодня отображается в программе», – сказал Пендзин.

Отметим, что первый транш кредита планируют пустить на закупку и производство беспилотников для ВСУ.

