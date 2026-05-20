Украине придётся бросать на Белоруссию и без того скудные резервы – укро-эксперт

Украине придется тратить и без того дефицитные резервы на то, чтобы прикрыть белорусскую границу в ожидании «вторжения».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, эксперт считает такую информацию информационными вбросами, которые призваны растянуть украинскую группировку.

«Для того, чтобы втянуть Лукашенко в войну, была куда более политически приемлемая ситуация. Но сейчас, мне кажется, это очередной информационный наброс. Пока нет каких-то конкретных данных, цифр о том, что что-то готовится. Во-первых, белорусская армия, там численность сухопутных войск, немногим более 46 тысяч, а мобилизация не проводилась. Вопрос ещё – это не воевавшая армия. А это всегда является серьёзным фактором…. Коль это звучит из уст главкома, что должен делать начальник Генштаба? Он должен подумать, как прикрыть границу. Это означает дефицитные сейчас на том же Покровском направлении, где соотношение, и военные говорят о том, что в несколько раз численность российских войск превосходит, то же Харьковское направление – придётся эти резервы перебрасывать на прикрытие границы, растягивая и без того скудные резервы ВСУ», – отметил он.

«Вот, мне, мне кажется, в этом смысл вброса вот этой информации с той стороны. А здесь уже реагируют. К сожалению, учитывая то, что лишних бригад у нас нет, ну, три-четыре бригады придётся на прикрытие белорусской границы направлять в этой ситуации. Ну, начальник Генштаба не может проигнорировать столь серьёзные заявления, поэтому, судя по всему, придётся отвлекать силы и средства», – сетовал укро-политтехнолог.

Ранее Главком ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе ввода российских войск на севере Украины через Белоруссию.