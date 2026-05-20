Зеленский пытается доказать, что вся СВО затеяна ради его убийства – Разумков 

Зеленский последними заявлениями пытается поднять свою значимость в глазах собственных граждан и Запада.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, в прошлом соратник нынешнего диктатора Владимира Зеленского, но затем разругавшийся с ним и смещенный со своей должности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, почему именно сейчас Зеленский заговорил, что Россия якобы вынашивает планы его физической ликвидации.

«Я думаю, что это направлено на создание дополнительного образа для Зеленского, что он единственный борец за свободу Украину», – сказал Разумков.

Он считает, что такого рода заявления предназначены, чтобы показать, что «только на Зеленского русским не плевать».

Депутат не знает, существуют ли у России такого рода планы, но добавил, что если это и так, то для Москвы есть более приоритетные цели, тем более что у Зеленского достаточно серьезная охрана.