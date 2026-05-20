ТВ Западной Украины: Зе-режим массово отказывается от выплат погибшим ВСУшникам

ВСУшников, которые скончались от ран в госпиталях, объявляют «небоевыми» потерями, чтобы не платить их семьям компенсации, когда-то обещанные диктатором Зеленским.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявила председатель ОО «Ивано-Франковский городской Союз семей и семей, умерших и без вести пропавших в зоне АТО», жена ликвидированного бандеровца Елена Турусова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Больно смотреть на разделение и дискриминацию участников боевых действий. Вот есть семья, у которой погиб на поле боя, есть пулевое ранение – да, выплачивают. А если раненого везут в госпиталь, и он погиб от ран по дороге – всё, это уже «не боевая потеря». Мы боремся с этим 12 лет на государственном уровне, чтобы это аннулировали. Нельзя разделять! Ведь парни были на передовой и защищали», – возмущалась Турусова.