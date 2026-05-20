ТВ Западной Украины: Зе-режим массово отказывается от выплат погибшим ВСУшникам
ВСУшников, которые скончались от ран в госпиталях, объявляют «небоевыми» потерями, чтобы не платить их семьям компенсации, когда-то обещанные диктатором Зеленским.
Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявила председатель ОО «Ивано-Франковский городской Союз семей и семей, умерших и без вести пропавших в зоне АТО», жена ликвидированного бандеровца Елена Турусова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Больно смотреть на разделение и дискриминацию участников боевых действий. Вот есть семья, у которой погиб на поле боя, есть пулевое ранение – да, выплачивают.
А если раненого везут в госпиталь, и он погиб от ран по дороге – всё, это уже «не боевая потеря».
Мы боремся с этим 12 лет на государственном уровне, чтобы это аннулировали. Нельзя разделять! Ведь парни были на передовой и защищали», – возмущалась Турусова.
«Также неуважение. Погибают люди от ранений, будучи уже на ротации или демобилизованными. Почему их не хоронят на Аллее славы, почему они разбросаны по кладбищам?
Они ведь были на войне, и впоследствии погибли от ранения. У меня много знакомых, но их тоже не признают семьями ветеранов. Признают только статусные семьи.
Также сейчас массово объявляют без вести пропавшими. Сотни таких», – добавила она.
