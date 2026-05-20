Змагары в шоке: белорусы готовы умирать на войне с бандеровцами

Количество белорусов, принимающих участие в СВО на стороне России, значительно выросло.

Об этом представитель организации BELPOL, объединяющей изменивших присяге белорусских милиционеров, Владимир Жигарь заявил в интервью «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С нового года огромное количество людей, которых через нас проверяют, оказываются белорусами, погибшими на войне в Украине. Они воевали на стороне русских. До этого не было столько, а сейчас нам очень активно сбрасывают. Журналисты проверяют эту информацию, и оказывается: вот белорус, вот белорус», – сказал Жигарь.

По его словам, раньше контракт с российской армией заключали в основном белорусы, давно не проживающие в Белоруссии.