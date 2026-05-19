Сухопутный коридор в Крым перестал был безопасным, – депутат Госдумы

Анатолий Лапин.  
19.05.2026 15:50
Пытаясь сорвать подготовку к летнему наступлению российских войск, Украина дальнобойными дронами бьет по сухопутному коридору в Крым.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» рассказал депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бородай назвал это опасной тенденцией, которая может «высушить» российскую логистику.

«Они сейчас пытаются совершить перелом за счёт использования новых, пусть даже малогабаритных винтовых высокоскоростных дронов. Скорость свыше 300 км/ч является порогом. Стрелки наши, которые привыкли отстреливать дроны, и надо сказать, делают это часто очень успешно, которые летят на скоростях 170—180—220 даже километров в час, не успевают реагировать, естественно, на дроны, которые летят со скоростью 300 км/ч и выше. И это проблема, потому что она увеличивает наши потери…

Наша главная рокадная дорога вдоль зоны СВО, к которой мы очень привыкли за эти годы, — это та, на которую можно заехать с трассы М4 через Изварино, через Луганск, потом на Донецк, из Донецка на Мариуполь, из Мариуполя на Мелитополь и так далее в Крым. Вот эта вся дорога в некоторых участках становится весьма и весьма небезопасной для продвижения.

А увеличение глубины киллзоны — это высушивание нашей логистики. А высушивание нашей логистики — это очень-очень большая проблема. В частности, это проблема для того наступления, которого от нас ждёт противник и которого мы сами ждём», – заявил Бородай.

Ранее полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявлял, что стратегическими задачами ВС РФ на 2026 год является освобождение Донбасса и расширение сухопутного коридора в Крым.

