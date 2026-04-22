Полковник ВСУ: «Русские вынуждают Сырского сделать убийственный ход»

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 21:41
  (Мск) , Киев
ВС РФ растаскивают украинские силы второстепенными направлениями для ВСУ, вынуждая командование вводить в бой стратегические резервы.

Об этом в беседе с журналисткой Евгенией Кутновой заявил полковник ВВС Украины в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свитан не согласен с заявлениями киевского командования, что русские продвигаются на Сумщине в целях создания буферной зоны, отмечая, что стратегическими задачами ВС РФ на 2026 год являются Донбасс и расширение сухопутного коридора в Крым. А для этого они по классике военного искусства растягивают силы ВСУ, отвлекая их на другие направления.

«То есть попытаться толкнуть Сырского на такой же самый убийственный ход для донецкого направления, как он в прошлом году сделал. То есть начали топтаться в районе Сум, прошлый год вспоминайте.

Что сделал Сырский? Снял бригады с Покровского направления, перебросил на Сумы. И россияне взяли Покровск, Мирноград. Вот то, что они делают и будут делать по сумскому направлению», – сказал Свитан.

По его словам, в стратегических резервах ВСУ есть примерно два-три корпуса, переброска которых на второстепенные направления станет фатальной.

«Это классика ведения боевых действий, особенно так называемых предварительных операций, когда идёт попытка заставить противника использовать стратегические резервы», – резюмировал Свитан.

