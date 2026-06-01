Запад готовится передать Украине оружие массового поражения
Запад готовится передать Украине технологии управления роями беспилотников.
Об этом телеведущий Максим Шевченко заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Теперь речь идет о роях беспилотников, которые управляются искусственным интеллектом. То есть беспилотники-резведчики, ударные беспилотники, беспилотники, которые имеют разные функции. Они уже могут без участия людей определять цели и стратегию атаки. Это реально оружие массового поражения.
Если задуматься, то 5 тысяч беспилотников (мы же видели в Китае, как они пляшут в небе) с кумулятивными зарядами, с фугасными, каждый по 30-40 кг несет. Это 150 тыс кг одновременно атакуют, причем, определяют каждого человека и каждую деталь. Люди не успевают за этим следить. Этому может противодействовать только такая же машина», – сказал Шевченко.
По его мнению, Россия может противопоставить этому только ядерное оружие и готовность его применить.
