Россия открыла «второй масляный фронт» против Украины
Поскольку НПЗ на Украине закончились, Россия начала наносить ответные удары по заводам производства подсолнечного масла.
Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украина бьет по нашей нефтепереработке. А мы, за неимением на Украине ее нефтепереработки, открыли второй масляный фронт – и выносим Украине мощности по перевалке подсолнечного масла.
А подсолнечное масло – это важнейшая история для экономики Украины. Оно является главной статьей сельскохозяйственного экспорта. И Украина отчаянно бьется за то, чтобы сохранить свое лидерство на мировом рынке подсолнечного масла.
В 2022 году киевская власть потеряла контроль над Донбассом и Новороссией. Под контроль России перешли маслоэкстракционные заводы, перешли посевные площади, на которых отлично растут масличные», – сказал Лизан.
«Плюс тогда федеральная власть приняла решение поддержать производство масличных. И в России уже есть избыток мощностей по переработке подсолнечного масла, но есть дефицит семечки.
И в период с 23 по 24 год Россия была лидером на мировом рынке подсолнечного масла. В 25 году Украина на время потеснила Россию. И, скорее всего, в этом году Россия себе вновь вернет лидерство, в том числе, и благодаря ударам по терминалам.
Эти удары, они как инфраструктуру уничтожают, так и подкашивают украинский сельхозэкспорт, ну и бьют по отдельным агрохолдингам. Потому что крупнейший производитель подсолнечного масла на Украине – это агрохолдинг Kernel. Он находится в собственности бывшего депутата Андрея Веревского.
В среднем тонна подсолнечного масла на мировом рынке стоит около полутора тысяч долларов», – добавил он.
