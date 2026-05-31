Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ответным ударом по АЭС на Украине или в странах НАТО пригрозил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев после того, как украинский дрон в субботу врезался в машинный зал блока Запорожской атомной электростанции.

Диктатор Зеленский, тем временем, продемонстрировал, что на раздающиеся из Москвы угрозы ему плевать – он собрал верхушку силовых органов под открытым небом, опубликовав соответствующее фото. Одной из тем совещания были новые поставки дронов из стран НАТО для ударов по России, подчеркнул Зеленский.

Правда, в Киеве уличное сборище Зе-верхушки трактуют не только как вызов Москве.